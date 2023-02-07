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Факты / Україна

Клименко назначен министром МВД Украины

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Клименко назначен министром МВД Украины

Верховная Рада назначила Игоря Клименко на должность министра МВД Украины.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Представлял Клименко премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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– Рада назначила Клименко И.В. на должность министра внутренних дел. Представлял господина Клименко премьер-министр. Без президента и других, – написал он в Telegram.

За соответствующее постановление проголосовал 321 народный депутат.

Клименко с марта 2018 года занимал должность заместителя главы Национальной полиции. Он является участником миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово.

Напомним, что в результате авиакатастрофы в Броварах 18 января погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович и еще шесть работников, которые находились на борту вертолета.

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