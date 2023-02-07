Верховная Рада назначила Игоря Клименко на должность министра МВД Украины.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Представлял Клименко премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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– Рада назначила Клименко И.В. на должность министра внутренних дел. Представлял господина Клименко премьер-министр. Без президента и других, – написал он в Telegram.

За соответствующее постановление проголосовал 321 народный депутат.

Клименко с марта 2018 года занимал должность заместителя главы Национальной полиции. Он является участником миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово.

Напомним, что в результате авиакатастрофы в Броварах 18 января погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович и еще шесть работников, которые находились на борту вертолета.