Клименка призначено міністром МВС України

Верховна Рада призначила Ігоря Клименка на посаду міністра МВС України.

Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Представляв Клименка прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Рада призначила Клименка І.В. на посаду міністра внутрішніх справ України. Представляв пана Клименка прем’єр-міністр. Без президента та інших, – написав він у Telegram.

За відповідну постанову проголосував 321 народний депутат.

Нагадаємо, що Ігор Клименко з березня 2018 року обіймав посаду заступника голови Національної поліції. Він є учасником миротворчої операції на території колишньої Союзної республіки Югославія у Косово.

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах 18 січня загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович та ще шість працівників державної установи, які перебували на борту гвинтокрила.

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