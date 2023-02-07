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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Клименка призначено міністром МВС України

Клименка призначено міністром МВС України

Верховна Рада призначила Ігоря Клименка на посаду міністра МВС України.

Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Представляв Клименка прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Рада призначила Клименка І.В. на посаду міністра внутрішніх справ України. Представляв пана Клименка прем’єр-міністр. Без президента та інших, – написав він у Telegram.

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За відповідну постанову проголосував 321 народний депутат.

Нагадаємо, що Ігор Клименко з березня 2018 року обіймав посаду заступника голови Національної поліції. Він є учасником миротворчої операції на території колишньої Союзної республіки Югославія у Косово.

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах 18 січня загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович та ще шість працівників державної установи, які перебували на борту гвинтокрила.

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