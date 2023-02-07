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Факты / Україна

Новый рекорд. Украинские защитники уничтожили 1030 оккупантов за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 133 190 своих военных. Из них 1030 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери врага с 24.02.22 по 07.02.23:

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  • танков ‒ 3245 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6443 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 2232 (+1) ед,
  • РСЗО – 461 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 227 (+0) ед,
  • самолетов – 294 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5107 (+3) ед,
  • специальной техники – 208 (+5).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 349-е сутки.

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Источник: Генштаб ВСУ
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