Февраль, 07 в 8:27

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 133 190 своих военных. Из них 1030 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери врага с 24.02.22 по 07.02.23:

Сейчас смотрят танков ‒ 3245 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6443 (+28) ед,

артиллерийских систем – 2232 (+1) ед,

РСЗО – 461 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 227 (+0) ед,

самолетов – 294 (+0) ед,

вертолетов – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),

крылатых ракет ‒ 796 (+0),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5107 (+3) ед,

специальной техники – 208 (+5). Полномасштабная война в Украине продолжается уже 349-е сутки. Читайте В Генштабе назвали основные направления, на которых россияне пытаются наступать

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