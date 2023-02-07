Новый рекорд. Украинские защитники уничтожили 1030 оккупантов за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 133 190 своих военных. Из них 1030 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери врага с 24.02.22 по 07.02.23:
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- танков ‒ 3245 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6443 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 2232 (+1) ед,
- РСЗО – 461 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 227 (+0) ед,
- самолетов – 294 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
- крылатых ракет ‒ 796 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5107 (+3) ед,
- специальной техники – 208 (+5).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 349-е сутки.
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