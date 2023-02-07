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Факти / Україна

Новий рекорд. Українські захисники знищили 1030 окупантів за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 133 190 своїх військових. З них 1030 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати ворога з 24.02.22 по 07.02.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3245 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6443 (+28) од,
  • артилерійських систем – 2232 (+1) од,
  • РСЗВ – 461 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 227 (+0) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0),
  • крилатих ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5107 (+3) од,
  • спеціальної техніки ‒ 208 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 349-ту добу.

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У Генштабі назвали основні напрямки, на яких росіяни намагаються наступати

Джерело: Генштаб ЗСУ
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