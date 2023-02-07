Новий рекорд. Українські захисники знищили 1030 окупантів за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 133 190 своїх військових. З них 1030 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати ворога з 24.02.22 по 07.02.23:
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- танків ‒ 3245 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6443 (+28) од,
- артилерійських систем – 2232 (+1) од,
- РСЗВ – 461 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 227 (+0) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0),
- крилатих ракет ‒ 796 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5107 (+3) од,
- спеціальної техніки ‒ 208 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 349-ту добу.