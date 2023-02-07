Лютий, 07 в 8:27

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 133 190 своїх військових. З них 1030 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати ворога з 24.02.22 по 07.02.23:

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танків ‒ 3245 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 6443 (+28) од,

артилерійських систем – 2232 (+1) од,

РСЗВ – 461 (+0) од,

засобів ППО ‒ 227 (+0) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0),

крилатих ракет ‒ 796 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5107 (+3) од,

спеціальної техніки ‒ 208 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 349-ту добу.