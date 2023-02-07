Февраль, 07 в 7:05

Российские оккупанты не оставляют попыток полностью захватить Донецкую и Луганскую области — основные подразделения враг бросает именно туда.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, захватчики продолжают проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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За прошедшие сутки российская армия нанесла шесть ракетных и 24 авиационных удара.

75 раз из реактивных систем залпового огня оккупанты били по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, есть жертвы среди мирного населения.

В Генштабе отмечают, что высокой остается угроза новых авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Но несмотря на все попытки врага наступать, наши воины Сил обороны за прошлые сутки отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Зализнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 349-е сутки.