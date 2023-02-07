Украинское правительство поддержало назначение трех руководителей областных военных администраций (ОВА) для Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Херсонскую военную администрацию возглавит Александр Прокудин.

Что известно о новом главе Херсонской ОВА чиновников в прифронтовой области — Факты ICTV собрали биографические данные о главе областной военной администрации.

Сейчас смотрят

Александр Сергеевич Прокудин родился в Николаеве 22 июля 1983 года.

С 2000 года был сотрудником следственного подразделения и отделе профессионально подготовки Управления кадрового обеспечения.

Уже с 2015 года стал заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

В течение трех лет, с 2019 по 2022 годы, занимал должность начальника ГУ Национальной полиции Херсонской области.

Уже 12 февраля 2022 года тогдашний глава МВД Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко сменили на этой должности руководителя, тем самым Прокудина в этом кресле сменил полковник полиции Игорь Король.

До 24 января 2023 года должность начальника Херсонской ОГА занимал Ярослав Янушевич.

В январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский снял с должностей глав Херсонской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областных военных администраций.

Кроме трех новоназначенных глав ОВА, экс-начальник Киевской администрации Алексей Кулеба стал заместителем руководителя Офиса президента Украины.

На сегодня неизвестными остаются вероятные имена чиновников для должностей глав Киевской и Сумской ОВА.

Фото: Полиция Херсонской области