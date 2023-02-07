Работал в полиции: что известно о новом главе Херсонской ОГА Александре Прокудине
Украинское правительство поддержало назначение трех руководителей областных военных администраций (ОВА) для Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Херсонскую военную администрацию возглавит Александр Прокудин.
Что известно о новом главе Херсонской ОВА чиновников в прифронтовой области — Факты ICTV собрали биографические данные о главе областной военной администрации.
Александр Сергеевич Прокудин родился в Николаеве 22 июля 1983 года.
С 2000 года был сотрудником следственного подразделения и отделе профессионально подготовки Управления кадрового обеспечения.
Уже с 2015 года стал заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Херсонской области.
В течение трех лет, с 2019 по 2022 годы, занимал должность начальника ГУ Национальной полиции Херсонской области.
Уже 12 февраля 2022 года тогдашний глава МВД Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко сменили на этой должности руководителя, тем самым Прокудина в этом кресле сменил полковник полиции Игорь Король.
До 24 января 2023 года должность начальника Херсонской ОГА занимал Ярослав Янушевич.
В январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский снял с должностей глав Херсонской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областных военных администраций.
Кроме трех новоназначенных глав ОВА, экс-начальник Киевской администрации Алексей Кулеба стал заместителем руководителя Офиса президента Украины.
На сегодня неизвестными остаются вероятные имена чиновников для должностей глав Киевской и Сумской ОВА.