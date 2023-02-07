Працював у поліції: що відомо про нового главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна
Український уряд підтримав призначення трьох очільників обласних військових адміністрацій (ОВА) для Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
Херсонську військову адміністрацію очолить Олександр Прокудін.
Що відомо про нового главу Херсонської ОВА – Факти ICTV зібрали біографічні дані.
Олександр Сергійович Прокудін народився у Миколаєві 22 липня 1983 року.
З 2000 року був співробітником слідчого підрозділу та відділу професійної підготовки Управління кадрового забезпечення.
З 2015 року став заступником начальника Головного управління Нацполіції в Херсонській області.
Протягом трьох років, з 2019 до 2022, обіймав посаду начальника ГУ Національної поліції Херсонської області. 12 лютого 2022 року Прокудіна в цьому кріслі змінив полковник поліції Ігор Король.
До 24 січня 2023 року посаду начальника Херсонської ОВА обіймав Ярослав Янушевич.
У січні поточного року президент України Володимир Зеленський зняв з посад глав Херсонської, Сумської, Запорізької, Дніпропетровської та Київської обласних військових адміністрацій.
Ексначальник Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба став заступником керівника Офісу президента України.