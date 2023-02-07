Український уряд підтримав призначення трьох очільників обласних військових адміністрацій (ОВА) для Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Херсонську військову адміністрацію очолить Олександр Прокудін.

Що відомо про нового главу Херсонської ОВА – Факти ICTV зібрали біографічні дані.

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Олександр Сергійович Прокудін народився у Миколаєві 22 липня 1983 року.

З 2000 року був співробітником слідчого підрозділу та відділу професійної підготовки Управління кадрового забезпечення.

З 2015 року став заступником начальника Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Протягом трьох років, з 2019 до 2022, обіймав посаду начальника ГУ Національної поліції Херсонської області. 12 лютого 2022 року Прокудіна в цьому кріслі змінив полковник поліції Ігор Король.

До 24 січня 2023 року посаду начальника Херсонської ОВА обіймав Ярослав Янушевич.

У січні поточного року президент України Володимир Зеленський зняв з посад глав Херсонської, Сумської, Запорізької, Дніпропетровської та Київської обласних військових адміністрацій.

Ексначальник Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба став заступником керівника Офісу президента України.

Фото: Поліція Херсонської області