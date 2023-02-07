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Факти / Україна

Шукають “нацистську” символіку: в Маріуполі окупанти масово перевіряють телефони школярів

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Шукають “нацистську” символіку: в Маріуполі окупанти масово перевіряють телефони школярів

В Маріуполі росіяни та колаборанти влаштували “облаву” на школярів – масово перевіряють смартфони дітей, шукаючи там заборонені дані та “нацистську” символіку. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

Зазначається, що таким чином вони активно шукають жителів, які підтримують Україну – обшуки торкнулись вже навіть дітей. 

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– У телефонах перевіряють підписки на проукраїнські групи та “нацистську” символіку… Це свідчить лише про одне – окупанти бачать у кожному маріупольці ворога і вони знають, що люди чекають на ЗСУ та деокупацію, – пише міськрада. 

Тим часом маріупольці повідомляють, що після цієї шкільної “перевірки” діти опинились у жахливому психологічному стані. 

– Не зрозуміло, що у них шукали і за що залякували. Скаладали якісь списки. Дитина боїться після цього відвідувати школу, – пишуть маріупольці.

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