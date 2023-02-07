Шукають “нацистську” символіку: в Маріуполі окупанти масово перевіряють телефони школярів
В Маріуполі росіяни та колаборанти влаштували “облаву” на школярів – масово перевіряють смартфони дітей, шукаючи там заборонені дані та “нацистську” символіку.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.
Зазначається, що таким чином вони активно шукають жителів, які підтримують Україну – обшуки торкнулись вже навіть дітей.
– У телефонах перевіряють підписки на проукраїнські групи та “нацистську” символіку… Це свідчить лише про одне – окупанти бачать у кожному маріупольці ворога і вони знають, що люди чекають на ЗСУ та деокупацію, – пише міськрада.
Тим часом маріупольці повідомляють, що після цієї шкільної “перевірки” діти опинились у жахливому психологічному стані.
– Не зрозуміло, що у них шукали і за що залякували. Скаладали якісь списки. Дитина боїться після цього відвідувати школу, – пишуть маріупольці.