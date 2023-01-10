Январь, 10 в 10:18

В разрушенном Мариуполе российские захватчики с 1 января 2023 года начали принудительную паспортизацию всех учителей, медиков, полицейских и работников государственных структур.

Об этом рассказал Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя.

По его словам, с 1 марта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Мариуполя без российского паспорта.

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— Также, вся мраzота от юриспруденции: судьи, адвокаты, юристы (все звено) должны пройти аккредитацию “ДНР” (замечу, что не РФ) до 1 марта. При этом такого “закона” нет, но устно об этом предупреждено, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Ранее стало известно, что в Мариуполе оккупационные власти начали выдавать ордера на заключение договоров аренды на эвакуируемые из города квартиры мариупольцев.

Гауляйтеры штампуют решение о признании квартир, владельцы которых не зарегистрировались в ДНР, бесхозными.

Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что Россия завезла в разрушенный город около 35 тыс. гражданских россиян, их количество растет. В то же время для мариупольцев агрессор устроил невыносимые условия, принуждая их к “самоэвакуации”.