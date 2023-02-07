Швейцарія може переглянути свій нейтралітет щодо постачання зброї Україні – ЗМІ
Швейцарія близька до того, щоб відмовитися від нейтралітету та дозволити передання озброєння Україні.
Про це пише Reuters.
Зазначено, що покупці швейцарської зброї юридично не мають права реекспортувати її, і це обмеження, за словами деяких представників збройової промисловості країни, зараз шкодить торгівлі.
Заклики європейських сусідів Швейцарії дозволити такі поставки стають дедалі гучнішими на тлі посилення російського наступу, через що два парламентські комітети з питань безпеки рекомендували пом’якшити правила.
– Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу…Ми не повинні мати право вето, щоб зупиняти інших від допомоги Україні. Якщо ми це зробимо, ми підтримаємо Росію, яка не займає нейтральну позицію, – сказав Тьєррі Буркарт, лідер правоцентристської партії FDP, який подав до уряду пропозицію дозволити реекспорт зброї.
Таку думку поділяють дедалі більше жителів країни. Так, за даними нещодавнього соціологічного дослідження, 55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї в Україну.
Швейцарський нейтралітет щодо непостачання зброї воюючим країнам діє з 1815 року та був закріплений договором 1907 року. У країні діє окреме ембарго на продаж зброї Україні та РФ.
Раніше глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України.