Украинский Кабмин поддержал назначение глав Херсонской, Запорожской и Днепропетровской ОВА.

Запорожскую областную военную администрацию возглавит Юрий Малашко.

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Перед назначением в ОВА Юрий Анатольевич Малашко исполнял обязанности председателя Антитеррористического центра при СБУ.

До этого возглавлял Красногоровскую военно-гражданскую администрацию Донецкой области.

По данным Суспільного, которое получило комментарий от коллеги Малашко в ВГА Татьяны Рязановой, он “воспитывал” своих коллег разговаривать на украинском.

— Он приехал к нам из соседнего города Марьинка. Там он был первым заместителем главы военно-гражданской администрации. Возглавил ВГА Красногоровки в 2019 году. Он очень грамотный человек. Нас всех воспитывал, чтобы мы говорили на украинском, правильно оформляли официальные письма. Многое сделал для благоустройства города. Ушел с должности на повышение, — говорит она.

До Малашко Запорожскую областную военную администрацию возглавлял Александр Старух.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 января принял решение об увольнении руководителей Запорожской ОВА и еще четырех администраций.

Фото: ВГА міста Красногорівка