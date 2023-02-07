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Перед призначенням до ОВА Юрій Анатолійович Малашко виконував обов’язки голови Антитерористичного центру при СБУ.

До цього очолював Красногорівську військово-цивільну адміністрацію Донецької області.

За даними Суспільного, яке отримало коментар від колеги Малашка у ВЦА Тетяни Рязанової, він “виховував” своїх колег розмовляти українською.

– Він приїхав до нас із сусіднього міста Мар’їнка. Там він був першим заступником голови військово-цивільної адміністрації. Очолив ВЦА Красногорівки у 2019 році. Він дуже грамотна людина. Нас всіх виховував, щоб ми говорили українською, правильно оформлювали офіційні листи. Багато чого зробив для благоустрою міста. Пішов з посади на підвищення, – каже вона.