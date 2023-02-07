Военное положение и мобилизацию в Украине продлили на 90 суток

Февраль, 07 в 12:00

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в Украине еще на три месяца, начиная с 19 февраля. Нардепы также поддержали продление всеобщей мобилизации.

“За” было 348 и 344 голосов соответственно, сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне внес в парламент соответствующие законопроекты об утверждении указов о продлении действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации (8419 и 8420).

Сейчас смотрят В Украине уже в шестой раз продлевают военное положение с начала войны. До этого Рада уже принимала подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года. Как будет происходить всеобщая мобилизация в 2023 году и кто подлежит призову, читайте в материале Фактов ICTV. Читайте Военное положение в Украине: что нужно знать о введении

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