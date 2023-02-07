Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили на 90 діб

Лютий, 07 в 12:00

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні ще на три місяці, починаючи з 19 лютого. Нардепи також підтримали продовження загальної мобілізації.

“За” було 348 і 344 голосів відповідно, повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський напередодні вніс до парламенту відповідні законопроєкти про затвердження указів про продовження дії воєнного стану та терміну проведення загальної мобілізації (8419 та 8420).

Зараз дивляться В Україні вже вшосте продовжують воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022 року. Як відбуватиметься загальна мобілізація у 2023 році та хто підпадає під призов, читайте в матеріалі Фактів ICTV. Читайте Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження

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