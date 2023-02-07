Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили на 90 діб

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Верховна Рада

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні ще на три місяці, починаючи з 19 лютого. Нардепи також підтримали продовження загальної мобілізації.

“За” було 348 і 344 голосів відповідно, повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський напередодні вніс до парламенту відповідні законопроєкти про затвердження указів про продовження дії воєнного стану та терміну проведення загальної мобілізації (8419 та 8420).

Зараз дивляться

В Україні вже вшосте продовжують воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022 року.

Як відбуватиметься загальна мобілізація у 2023 році та хто підпадає під призов, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка