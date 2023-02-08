Эхо землетрясения в Турции зафиксировали на двух украинских АЭС — Энергоатом

Февраль, 08 в 17:53

Системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС зафиксировали незначительные толчки, когда произошло землетрясение в Турции и Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Украинские АЭС способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.

— Оборудованием, фиксирующим толчки земной коры, оснащены все АЭС Украины. Главный центр специального контроля (ГЦСК) отслеживает и регистрирует любые отклонения от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций, — говорится в сообщении.

Президент Энергоатома Петр Котин отметил, что все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона. При выборе площадок для строительства выбирались те участки, где наиболее безопасно.

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Он добавил, что украинские атомные станции способны выдержать землетрясения мощностью до 7 баллов.

Также на украинских АЭС работает аварийная защита энергоблоков: при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние.

Напомним, 6 февраля на рассвете в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 бала. В тот же день состоялась еще серия подземных толчков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения в 10 провинциях страны, которое будет действовать в течение трех месяцев.