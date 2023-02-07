Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения в 10 провинциях страны, пострадавших от разрушительных землетрясений. Режим ЧС будет действовать в течение трех месяцев.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu и западные СМИ.

Эрдоган объявил зоной бедствия 10 пострадавших провинций на юге страны. Там проживают около 13,5 млн человек.

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– Мы объявляем 10 провинций, где произошло землетрясение, зоной стихийного бедствия. Мы решили объявить чрезвычайное положение… Мы быстро завершим президентский и парламентский процессы по решению о чрезвычайном положении, которое охватит 10 провинций, где произошли землетрясения, и продлится три месяца, — подчеркнул Эрдоган.

Он назвал стихийное бедствие одной из величайших катастроф в истории Турции и мира.

Эрдоган уточнил, что чрезвычайное положение призвано обеспечить быстрое проведение спасательных работ на юго-востоке страны.

Турецкий лидер уточнил, что число жертв землетрясения в стране возросло до 3 549 человек, а более 22 тыс. человек пострадали. В целом количество погибших в Турции и Сирии превысило 5 тыс. человек.

– К сожалению, количество погибших и раненых растет, поскольку увеличивается площадь поисково-спасательных работ. Сейчас у нас 3 549 погибших и 22 168 раненых. Из-под завалов удалось спасти живыми более 8 тыс. наших граждан, – рассказал Эрдоган.

По его словам, в спасении людей из-под завалов задействовано более 53 тыс. спасателей, военные и сотрудники сил безопасности. Кроме того, 70 стран и 14 международных организаций уже предложили помощь в поисково-спасательных операциях.

Власти Турции планируют открыть гостиницы в туристическом центре Анталии для временного размещения пострадавших.

В стране объявлен недельный национальный траур по погибшим в результате землетрясения.

В последний раз Турция вводила чрезвычайное положение в 2016 году после неудачной попытки государственного переворота. Его отменили через два года.

Нынешнее чрезвычайное положение завершится перед президентскими выборами в стране.

Турция находится в зоне высокой сейсмической активности. Например, в 1999 году землетрясение на северо-западе страны унесло жизни более 17 тыс. человек. А в 1939 году 33 тыс. человек погибли в восточной провинции Эрзинджан.

Как известно, мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло на рассвете 6 февраля. Впоследствии была зафиксирована еще серия подземных толчков.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от последствий землетрясения могут пострадать около 23 млн человек.

Источник: Anadolu