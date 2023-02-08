Лютий, 08 в 13:03

У лікарні після поранення в голову помер найманець і пропагандист РФ Ігор Магнушев, відомий тим, що пів року тому розмахував зі сцени черепом нібито вбитого українського захисника Азовсталі.

Про це з посиланням на друга російського окупанта Акіма Апачева повідомляють російські пропагандисти.

За даними російських ЗМІ, Магнушева поранили пострілом у голову кілька днів тому. Під час свого ганебного виступу влітку 2022 року цей найманець повторював заяви з російської пропаганди і закликав до геноциду українців.

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Він заявив, що РФ нібито “воює не з людьми, а з ідеєю” існування України, а також – що “всі носії цієї ідеї мають бути знищені”.

Крім того, пропагандист тримав у руці череп, який, за його словами, належить загиблому українському захиснику Азовсталі.

Український омбудсмен вже звернувся до ООН щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, про те, що Магнушеву прострелили голову на Луганщині, стало відомо 4 лютого.

За однією з версій, це могли зробити кадирівці.

Пораненого пропагандиста доставили до нейрохірургічного відділення однієї з лікарень в окупованій росіянами Кадіївці (колишній Стаханов).

Фото: Скріншот відео honey bunny