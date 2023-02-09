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Факты / Україна

910 оккупантов и 4 средства ПВО: потери РФ в войне за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 135 010 своих военных, из них 910 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

  • танков ‒ 3255 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6468 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2244 (+8) ед,
  • РСЗО – 463 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 232 (+4) ед,
  • самолетов – 295 (+0) ед,
  • вертолетов – 285 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5121 (+9) ед,
  • специальной техники – 211 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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