910 оккупантов и 4 средства ПВО: потери РФ в войне за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 135 010 своих военных, из них 910 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
- танков ‒ 3255 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6468 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2244 (+8) ед,
- РСЗО – 463 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 232 (+4) ед,
- самолетов – 295 (+0) ед,
- вертолетов – 285 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6),
- крылатых ракет ‒ 796 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5121 (+9) ед,
- специальной техники – 211 (+0).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.
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