910 оккупантов и 4 средства ПВО: потери РФ в войне за сутки

Февраль, 09 в 8:58

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 135 010 своих военных, из них 910 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

танков ‒ 3255 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6468 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2244 (+8) ед,

РСЗО – 463 (+2) ед,

средств ПВО ‒ 232 (+4) ед,

самолетов – 295 (+0) ед,

вертолетов – 285 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6),

крылатых ракет ‒ 796 (+0),

кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5121 (+9) ед,

специальной техники – 211 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.

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