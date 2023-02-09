910 окупантів та 4 засоби ППО: втрати РФ у війні за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 135 010 своїх військових, з них 910 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- танків ‒ 3255 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6468 (+10) од,
- артилерійських систем – 2244 (+8) од,
- РСЗВ – 463 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 232 (+4) од,
- літаків – 295 (+0) од,
- гелікоптерів – 285 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6),
- крилатих ракет ‒ 796 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5121 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 211 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 351-шу добу.
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