910 окупантів та 4 засоби ППО: втрати РФ у війні за добу

Лютий, 09 в 8:58

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 135 010 своїх військових, з них 910 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

танків ‒ 3255 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6468 (+10) од,

артилерійських систем – 2244 (+8) од,

РСЗВ – 463 (+2) од,

засобів ППО ‒ 232 (+4) од,

літаків – 295 (+0) од,

гелікоптерів – 285 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6),

крилатих ракет ‒ 796 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5121 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 211 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 351-шу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.