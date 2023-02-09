Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

910 окупантів та 4 засоби ППО: втрати РФ у війні за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 135 010 своїх військових, з них 910 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • танків ‒ 3255 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6468 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2244 (+8) од,
  • РСЗВ – 463 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 232 (+4) од,
  • літаків – 295 (+0) од,
  • гелікоптерів – 285 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5121 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 211 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 351-шу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка