Киевщина 10 февраля кроме трех районов будет со светом — ДТЭК

Февраль, 09 в 14:46

10 февраля Укрэнерго будет производить замеры мощности потребления электроэнергии в Киевской области для определения актуальных показателей. В связи с этим завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света почти по всей Киевщине.

Ограничения будут действовать в части:

Бучанского района.

Фастовского района.

Обуховского района.

— Здесь нет возможности снабжать электроэнергией в полном объеме вследствие значительного повреждения оборудования, из-за чего в пиковые часы в этих районах возможны отключения света согласно графику, — говорится в сообщении ДТЕК.

В Укрэнерго советуют, если завтра пропадет свет, проверить статус отключений на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети. Отмечается, что электроснабжение могло исчезнуть из-за локальной аварии или стабилизационных отключений в указанных районах.

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