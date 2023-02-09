Киевщина 10 февраля кроме трех районов будет со светом — ДТЭК
10 февраля Укрэнерго будет производить замеры мощности потребления электроэнергии в Киевской области для определения актуальных показателей. В связи с этим завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света почти по всей Киевщине.
Ограничения будут действовать в части:
- Бучанского района.
- Фастовского района.
- Обуховского района.
— Здесь нет возможности снабжать электроэнергией в полном объеме вследствие значительного повреждения оборудования, из-за чего в пиковые часы в этих районах возможны отключения света согласно графику, — говорится в сообщении ДТЕК.
В Укрэнерго советуют, если завтра пропадет свет, проверить статус отключений на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети. Отмечается, что электроснабжение могло исчезнуть из-за локальной аварии или стабилизационных отключений в указанных районах.
В случае отсутствия информации на сайте можно написать Укрэнерго в частные сообщения на странице Facebook или обратиться в колл-центр и оставить заявку.