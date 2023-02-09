Київщина 10 лютого окрім трьох районів буде зі світлом – ДТЕК

Лютий, 09 в 14:46

10 лютого Укренерго буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Київській області для визначення актуальних показників. У зв’язку з цим завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла майже по всій Київщині.

Обмеження будуть діяти у частині:

Бучанського району.

Фастівського району.

Обухівського району.

– Тут немає можливості постачати електроенергію у повному обсязі внаслідок значного пошкодження обладнання, через що у пікові години в цих районах можливі відключення світла згідно графіку, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

В Укренерго радять, якщо завтра зникне світло, перевірити статус відключень на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі. Зазначається, що електропостачання могло зникнути через локальну аварію або стабілізаційні відключення в указаних районах.

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У разі відсутності інформації на сайті можна написати Укренерго у приватні повідомлення на сторінці в Facebook, або звернутись у кол-центр та залишити заявку.