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Факти / Україна

Київщина 10 лютого окрім трьох районів буде зі світлом – ДТЕК

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Світло, свет, електрика, электричество
Фото: Pexels

10 лютого Укренерго буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Київській області для визначення актуальних показників. У зв’язку з цим завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла майже по всій Київщині.

Обмеження будуть діяти у частині:

  • Бучанського району.
  • Фастівського району.
  • Обухівського району.

– Тут немає можливості постачати електроенергію у повному обсязі внаслідок значного пошкодження обладнання, через що у пікові години в цих районах можливі відключення світла згідно графіку, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

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В Укренерго радять, якщо завтра зникне світло, перевірити статус відключень на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.  Зазначається, що електропостачання могло зникнути через локальну аварію або стабілізаційні відключення в указаних районах.

Зараз дивляться

У разі відсутності інформації на сайті можна написати Укренерго у приватні повідомлення на сторінці в Facebook, або звернутись у кол-центр та залишити заявку.

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