Февраль, 09 в 18:39

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, комментируя обыски в киевской налоговой, отметил, что они связаны с визитом президента Украины Владимира Зеленского в ЕС.

– Мы считаем, что внедрение таких практик честного, откровенного рассмотрения претензий к государственной и налоговой службе, и таможенной, и вообще – к государству со стороны общества, это больше соответствует практике ЕС, – подчеркнул он 9 февраля в эфире национального телемарафона.

По его словам, на заседании Временной следственной комиссии заслушали представителей ГБР, Минфина, государственной налоговой службы, также там выступили журналисты и народные депутаты.

– Мне кажется, что мы выяснили все обстоятельства этого дела. Многих членов ВСК шокировала цифра в 30 млрд грн, которые якобы были неправомерно выплачены бизнесу с участием женщины, которая до недавнего времени была руководителем государственной налоговой службы Киева, но сейчас она уже уволена, – сказал Гетманцев.

Он отметил, что 30 млрд грн – это шокирующая сумма, ведь все знают статистику работы государственной налоговой службы и за 2022 год там всего было возмещено 4,9 млрд, что значительно меньше названных правоохранителями 30 млрд.

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