Лютий, 09 в 18:39

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи обшуки у київській податковій, зазначив, що вони пов’язані з візитом президента України Володимира Зеленського в ЕС.

– Ми вважаємо, що впровадження таких практик чесного, відвертого розгляду претензій до до державної і податкової служби, і митної, і взагалі – до держави з боку суспільства, це якнайбільше відповідає практиці ЕС, – підкреслив він 9 лютого в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Тимчасової слідчої комісії заслухали представників ДБР, Мінфіну, державної податкової служби, також там виступили журналісти та народні депутати.

– Мені здається, що ми з’ясували всі обставини цієї справи. Багатьох членів ТСК шокувала цифра в 30 млрд грн, які нібито були неправомірно виплачені бізнесу за участю жінки, яка до недавнього часу була керівником державної податкової служби Києва, але зараз вона уже звільнена, – сказав Гетманцев.

Він зазначив, що 30 млрд грн – це шокуюча сума, адже усі знають статистику роботи державної податкової служби і за 2022 рік там всього було відшкодовано 4,9 млрд, що значно менше за названі правоохоронцями 30 млрд.

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