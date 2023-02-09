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Факты / Україна

Применяют ток и стреляют по конечностям: в Мелитополе оккупанты обустроили пять пыточных

Валентина Чорна, редактор ленты
Катівня на Харківщині
Фото: СБУ

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупанты обустроили по меньшей мере пять пыточных.

Для пыток людей они применяют ток и стреляют по конечностям. Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Пыточные расположены, например, в захваченном районном отделении полиции, военкомате, воинской части. В этих пыточных россияне, когда берут в плен наших людей, точно совершают бесчинства. Уже есть доказанные факты, что для пыток они используют электричество и стреляют по конечностям. И именно поэтому мы называем наш город самой большой тюрьмой в Европе, — сказал он.

Федоров отметил, что по состоянию на сегодняшний день в Мелитополе осталось примерно 50-60 тыс. жителей, “не имеющих никаких прав и свобод”.

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– Для жителей сегодня не стоит вопрос безопасности на временно оккупированной части Запорожской области, потому что вся временно оккупированная часть региона – это сплошная опасность. И единственный путь, как избавиться от нее, это выехать, — подчеркнул мэр Мелитополя.

Впрочем, по словам Федорова, “выезд из Мелитополя – это тоже своеобразная лотерея”.

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