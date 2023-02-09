Лютий, 09 в 16:53

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти облаштували щонайменше п’ять катівень. Для тортур людей вони застосовують струм і стріляють по кінцівках.

Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

– Катівні розташовані, наприклад, у захопленому районному відділенні поліції, військкоматі, військовій частині. У цих катівнях росіяни, коли беруть у полон наших людей, точно роблять безчинства. Вже є підтверджені факти, що для тортур вони застосовують електрику і стріляють по кінцівках. І саме тому ми називаємо наше місто найбільшою в’язницею в Європі, – сказав він.

Федоров зазначив, що станом на сьогодні у Мелітополі залишилося приблизно 50-60 тис. жителів, “які не мають жодних прав та свобод”.

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– Для мешканців сьогодні не стоїть питання безпеки на тимчасово окупованій частині Запорізької області, бо вся тимчасово окупована частина регіону – це суцільна небезпека. І єдиний шлях, як позбавитися її, це виїхати, – наголосив мер Мелітополя.

Втім, за словами Федорова, “виїзд з Мелітополя – це також своєрідна лотерея”.