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Факти / Світ

Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 16,7 тис. осіб

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 16,7 тис. осіб
Фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що кількість загиблих в результаті землетрусу в країні зросла до щонайменше 16 710 осіб. Про це пише CNN.

Зазначимо, що раніше повідомлялось про щонайменше 14 тис. загиблих. 

Ердоган виступив перед пресою в Османіє і розповів, що станом на вечір 9 лютого уже 64 194 людини отримали поранення від землетрусу.

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Турецький президент зазначає, що стихійне лихо зруйнувало 6 444 будівлі в його країні. 

Тим часом Геологічна служба США (USGS) повідомила, що цей землетрус можна вважати одним із наймасштабніших за останні два десятиліття.

Уточнюється, що оскільки в регіоні трагедії продовжуються зливи та сніг, стихія наражає тих, хто опинився під завалами, під загрозу переохолодження. Люди, які вижили, вже прожили кілька днів без їжі та води.

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Джерело: CNN
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