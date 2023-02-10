Лютий, 10 в 1:22

Термінали супутникового зв’язку Starlink американської SpaceX в Україні функціонують без будь-яких нових проблем.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров агентству.

– Дійсно, кілька місяців тому були зміни у функціонуванні geofencing (геозонування, обмеження в роботі під час перетину дозволеного периметра, – Ред.). Зараз в Україні не спостерігається проблем із роботою терміналів Starlink, – заявив Федоров.

Так він прокоментував повідомлення у ЗМІ з посиланням на президента SpaceX Гвінн Шотвелл, що компанія обмежила українським військовим доступ до супутникового зв’язку Starlink для управління безпілотниками.

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Михайло Федоров додав, що Starlink допомагають рятувати тисячі життів.

– Енергетична інфраструктура продовжує працювати завдяки Starlink. Лікарі проводять складні операції завдяки супутниковому зв’язку. По всій країні розгорнуто тисячі Пунктів незламності з терміналами Starlink, – сказав він.

Очільник Мінцифри підкреслив, що власник SpaceX Ілон Маск є одним із найбільших донорів для України серед приватних осіб.

– Внесок компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більш ніж $100 млн. Сподіваємося на подальшу стабільну роботу Starlink в Україні, – заявив віцепрем’єр.

Михайло Федоров зазначив, що Україна 9 лютого отримала перші кілька тисяч Starlink у межах нової партії з 10 тис. терміналів від уряду Німеччини.

Раніше низка медіа з посиланням на Гвінн Шотвелл писали, що українські військові використовували супутниковий інтернет для управління БПЛА, виходячи за межі угоди компанії з урядом України, згідно з якою контракт призначений тільки для гуманітарних цілей.

Минулої осені вже з’являлися повідомлення, що SpaceX обмежував роботу Starlink українських військових у зоні бойових дій.