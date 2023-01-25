Январь, 25 в 16:12

В следующем месяце Украина получит от Германии 10 тыс. терминалов Starlink.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тыс. Старлинков, которые мы получим в следующем месяце, — написал он в Telegram.

13 января стало известно, что в Украине работают около 30 тыс. терминалов Starlink. Одна из последних масштабных партий этой техники поступила из Польши – 8 тыс. терминалов.

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Федоров подчеркнул, что терминалы Starlink стали частью критической инфраструктуры Украины. Благодаря им украинцы остаются на связи там, где не работает обычная сеть при отключении света.

Сейчас Украина считается одним из государств с наибольшим количеством терминалов Starlink.