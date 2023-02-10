Февраль, 10 в 17:49

Правоохранители задержали жителя Киевской области и сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности, что привело к гибели людей от взрыва в Дарницком районе столицы 9 февраля.

По данным Киевской городской прокуратуры, эпицентром взрыва стало одноэтажное промышленное здание.

Помещение использовалось субъектом предпринимательской деятельности как производственный цех по изготовлению и обработке ювелирных изделий.

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В своей работе работники мастерской использовали газовое оборудование.

– Некоторые элементы указанного оборудования были изготовлены “кустарным” способом, а газовые баллоны в нарушение установленных требований размещались в помещении, где непосредственно работали люди. С работниками инструктажи и обучение по охране труда и соблюдению норм пожарной безопасности не проводились, но они не были обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты, — сообщили в прокуратуре.

В результате таких небрежных действий, во время проведения газопламенных работ, относящихся к работам с повышенной опасностью, произошел взрыв газовых баллонов.

На момент происшествия в помещении находились около 20 рабочих.

Управляющего ювелирной мастерской за нарушение соблюдения правил безопасности по охране труда задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В рамках производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения. Cанкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что взрыв в Дарницком районе Киева произошел 9 февраля в 15:45. В результате погибли четыре человека, еще пятеро получили телесные повреждения.