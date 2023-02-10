Лютий, 10 в 17:49

Правоохоронці затримали мешканця Київщини та повідомили йому про підозру в порушенні правил безпеки, що призвело до загибелі людей від вибуху в Дарницькому районі столиці 9 лютого.

За даними Київської міської прокуратури, епіцентром вибуху стала одноповерхова промислова будівля.

Приміщення використовувалося суб’єктом підприємницької діяльності як виробничий цех з виготовлення та оброблення ювелірних виробів.

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У своїй роботі працівники майстерні використовували газове обладнання.

– Деякі елементи вказаного обладнання були виготовлені “кустарним” способом, а газові балони в порушення встановлених вимог розміщувались в приміщенні, де безпосередньо працювали люди. З працівниками інструктажі та навчання з охорони праці та дотримання норм пожежної безпеки не проводились, та їх не було забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту, – повідомили у прокуратурі.

Внаслідок таких недбалих дій, під час проведення газополум’яних робіт, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, стався вибух газових балонів.

На момент події у приміщенні перебувало близько 20 робітників.

Керуючого ювелірною майстернею за порушення дотримання правил безпеки з охорони праці затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У межах провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Cанкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що вибух у Дарницькому районі Києва стався 9 лютого о 15:45. Внаслідок цього загинуло четверо людей, ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження.