Февраль, 11 в 6:11

Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватово и в районе Кременной. Также продолжаются бои в районах Бахмута и Авдеевки.

Карта боевых действий в Украине на 11.02.2023

Враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Хреновка и Леоновка Черниговской области; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вырки, Шпиль, Павловка и Пономаренки — Сумской и Уды, Червона Заря, Стрелечье, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголовка в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении под огонь попали районы населенных пунктов Времовка и Новополье Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривне Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Потери России в войне на 11.02.2023:

личный состав — около 136 880 (+1 140) человек ликвидировано;

танки — 3 267 (+9);

боевые бронированные машины — 6 474 (+3);

артиллерийские системы — 2 270 (+19);

РСЗО — 463;

средства ПВО — 234 (+1);

самолеты — 295;

вертолеты — 286;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 997 (+27);

крылатые ракеты — 857 (+61);

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 5 134 (+8);

специальная техника — 214 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 353 сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб