Карта боевых действий на 11.02.2023 – ситуация на фронте
Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватово и в районе Кременной. Также продолжаются бои в районах Бахмута и Авдеевки.
Карта боевых действий в Украине на 11.02.2023
Враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Хреновка и Леоновка Черниговской области; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вырки, Шпиль, Павловка и Пономаренки — Сумской и Уды, Червона Заря, Стрелечье, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголовка в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка.
На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка Донецкой области.
На Авдеевском и Новопавловском направлениях обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском направлении под огонь попали районы населенных пунктов Времовка и Новополье Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривне Запорожской области.
На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.
Потери России в войне на 11.02.2023:
- личный состав — около 136 880 (+1 140) человек ликвидировано;
- танки — 3 267 (+9);
- боевые бронированные машины — 6 474 (+3);
- артиллерийские системы — 2 270 (+19);
- РСЗО — 463;
- средства ПВО — 234 (+1);
- самолеты — 295;
- вертолеты — 286;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 997 (+27);
- крылатые ракеты — 857 (+61);
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 5 134 (+8);
- специальная техника — 214 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 353 сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ISW, Генштаб