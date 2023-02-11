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Украина может выиграть войну против России в течение года, если Запад предоставит истребители. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес.

По мнению военного, самолеты могут помочь получить относительно быструю победу Киева до конца 2023 года. Однако сейчас Украине для завершения войны может понадобиться до пяти лет, исходя из имеющегося уровня военной поддержки.