Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Массированная атака дронами, бои под Бахмутом: что происходит на 353 сутки войны (онлайн)

Массированная атака дронами, бои под Бахмутом: что происходит на 353 сутки войны (онлайн)

Президент США Байден совершит визит в Польшу 20-22 февраля и встретится с президентом Дудой, — спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей два оператора связи отключат мобильный интернет, — Генштаб.

Италия и Франция в ближайшие дни объявят о предоставлении Украине системы SAMP-T, — премьер Италии.

За минувшие сутки на Бахмутском направлении состоялись рекордные 54 боевых столкновения, — спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Кабмин одобрил порядок продажи конфискованных российских активов и имущества, — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Швейцария не позволила Испании передать зенитные пушки Украине.

Украина вернула тела 61 павшего защитника, — Минреинтеграции.

По меньшей мере 35 стран будут требовать отстранения россиян и белорусов от Олимпиады-2024.

С начала С конца
Прямая трансляция
01:11 - 11 февраля

Обстрел Хмельницкой атомной электростанции на Западе Украины вызвал остановку одного из реакторных блоков АЭС.

Миссии МАГАТЭ на месте подтвердили, что все системы ядерной безопасности в Хмельницком работали, как ожидалось.

В то же время энергетический регулятор Украины сообщил, что производство электроэнергии на двух из трех действующих атомных электростанций было уменьшено в качестве меры предосторожности после массированного российского обстрела.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:34 - 11 февраля

На годовщину полномасштабной войны России против Украины могут произойти большие события. Это анонсировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом Кулеба сказал в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпяку. По его словам, агрессор запомнит этот день.

Дмитро Кулеба

Фото: МИД Украины

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:29 - 11 февраля

Около 18 основных боевых танков Leopard 2A6, которые ранее Нидерланды арендовали у Германии, не планируют передавать Украине.

Об этом заявила глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. По ее словам, соответствующее решение приняло правительство Германии, ссылаясь на “военные соображения”.

Leopard-1

Фото: Getty Images

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:22 - 11 февраля

Российский диктатор Владимир Путин уже проиграл энергетическую войну. Об этом заявил финансист и трейдер Пьер Андюран. По его словам, худший из энергетических кризисов уже позади.

– Очень высокие цены на природный газ и электроэнергию в Европе негативно повлияли на состояние мировой экономики. Но сейчас они стабилизировались и добились оптимальных показателей. Исчез страх перед возникновением энергетического кризиса. Европа адаптировалась к условиям жизни без российского газа и нет оснований для повторного возвращения к нему, — заявил эксперт.

електроенергетика

Фото: Depositphotos

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:20 - 11 февраля

Украина может выиграть войну против России в течение года, если Запад предоставит истребители. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес.

По мнению военного, самолеты могут помочь получить относительно быструю победу Киева до конца 2023 года. Однако сейчас Украине для завершения войны может понадобиться до пяти лет, исходя из имеющегося уровня военной поддержки.

— Чем быстрее мы предоставим им возможность достичь решающего результата, тем быстрее это закончится, — сказал он.

Генерал Бен Годжес

Фото: Getty Images

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:19 - 11 февраля

Российские оккупанты попали дроном-камикадзе Shahed-136 в ранее поврежденный объект критической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Вечерняя атака беспилотниками на юге длилась около трех часов. Всего враг запустил 12 дронов-камикадзе.

— Один попал в ранее поврежденный объект энергетической инфраструктуры на Криворожье. С масштабным пожаром борются спасатели. Пострадавших нет. Пять дронов сбиты над Николаевщиной, четыре над морем, на подлете к Одесской области, два — над Херсонщиной, — сообщили в Оперативном командовании Юг.

Фото: ГУР Минобороны Украины

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка