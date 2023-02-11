Массированная атака дронами, бои под Бахмутом: что происходит на 353 сутки войны (онлайн)
Президент США Байден совершит визит в Польшу 20-22 февраля и встретится с президентом Дудой, — спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей два оператора связи отключат мобильный интернет, — Генштаб.
Италия и Франция в ближайшие дни объявят о предоставлении Украине системы SAMP-T, — премьер Италии.
За минувшие сутки на Бахмутском направлении состоялись рекордные 54 боевых столкновения, — спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Кабмин одобрил порядок продажи конфискованных российских активов и имущества, — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Швейцария не позволила Испании передать зенитные пушки Украине.
Украина вернула тела 61 павшего защитника, — Минреинтеграции.
По меньшей мере 35 стран будут требовать отстранения россиян и белорусов от Олимпиады-2024.