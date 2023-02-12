Февраль, 12 в 7:02

На 354-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины дают отпор российским оккупантам, которые бросают силы на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 12.02.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 354-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.