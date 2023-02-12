Карта боевых действий на 12.02.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 354-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины дают отпор российским оккупантам, которые бросают силы на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 12.02.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 354-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.