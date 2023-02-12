Карта бойових дій на 12.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 12 в 7:02

На 354-ту добу повномасштабної війни Збройні сили України дають відсіч російським окупантам, які кидають сили на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 12.02.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.