Февраль, 12 в 17:47

Снижение российскими оккупантами воды в Каховском водохранилище является новой угрозой для Запорожской атомной станции.

Об этом во время брифинга заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Он выразил надежду, что международное сообщество при содействии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не допустит критической ситуации.

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По словам Котина, по состоянию на вечер 11 февраля уровень водохранилища составляет 13,8 м при нормальном уровне 16 м, “чтобы станция получала подпитку для своих генераторов, для конденсаторов турбин и для систем безопасности”.

– В последние дни мы видим, что уровень стабилизировался и немного повышается, потому что доходило 13,7 м, 13,6 м, – пояснил он.

Россияне, контролирующие шлюзы на Каховской ГЭС, стали меньше сбрасывать воду, в то же время увеличился приток вверху Днепра.

Президент Энергоатома объяснил, что в таких условиях пруд-охладитель на ЗАЭС достаточно наполнен и пока воды хватает, но в случае снижения уровня водохранилища до критической точки, это, по его словам, “будет большая проблема для ЗАЭС”.

Критическим будет уровень 12 м, аварийным – 12,8 м.

Котин обратил внимание, что станция не работает, а Госинспекция ядерного регулирования запретила эксплуатацию на энергетических мощностях еще четырех блоков.

— Мы еще официально не получили этого решения, но знаем, что регулятор приостановил действие лицензии на эксплуатацию ЗАЭС. Фактически, они запретили эксплуатацию станции в режиме на энергетических уровнях мощности. Она может находиться только в прохладном, ремонтном состоянии. Два блока, которые остались в горячем состоянии, будут переведены в холодное состояние, и их также будет запрещено снова поднимать и запускать, — пояснил он.

Фото: Энергоатом