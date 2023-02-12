Лютий, 12 в 17:47

Зниження російськими окупантами води в Каховському водосховищі є новою загрозою для Запорізької атомної станції.

Про це під час брифінгу заявив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Він висловив сподівання, що міжнародне співтовариство за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не допустить критичної ситуації.

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За словами Котіна, станом на вечір 11 лютого рівень водосховища становить 13,8 м при нормальному рівні 16 м, “щоб станція отримувала підживлення для своїх генераторів, для конденсаторів турбін та для систем безпеки”.

– В останні дні ми бачимо, що рівень стабілізувався і трохи підвищується, тому що сягало 13,7 м, 13,6 м, – пояснив він.

Росіяни, які контролюють шлюзи на Каховській ГЕС, стали менше скидати воду, водночас збільшився приплив вгорі Дніпра.

Президент Енергоатому пояснив, що за таких умов ставок-охолоджувач на ЗАЕС достатньо наповнений і поки що води вистачає, але у разі зниження рівня водосховища до критичної точки, це, за його словами, “буде велика проблема для ЗАЕС”.

Критичним буде рівень 12 м, аварійним – 12,8 м.

Котін звернув увагу, що станція не працює, а Держінспекція ядерного регулювання заборонила експлуатацію на енергетичних потужностях ще чотирьох її блоків.

– Ми ще офіційно не отримали цього рішення, але знаємо, що регулятор призупинив дію ліцензії на експлуатацію ЗАЕС. Фактично вони заборонили експлуатацію станції в режимі на енергетичних рівнях потужності. Вона може перебувати лише в холодному, ремонтному стані. Два блоки, які залишилися в гарячому стані, будуть переведені в холодний стан, і їх також буде заборонено знову піднімати та запускати, – пояснив він.

Фото: Енергоатом