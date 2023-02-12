Возможные точечные ракетные удары с Черного моря – Гуменюк
12 февраля в Черном море находится 12 российских кораблей. Еще один дежурит в акватории Азовского моря.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, россияне шире развернули свою корабельную группировку, потому что утихли штормы и ситуация в море немного успокоилась.
– По состоянию на сегодняшний день мы наблюдаем на дежурстве в Черном море два подводных ракетоносителя, которые готовы применить около восьми ракет типа Калибр.
Это, вероятно, больше свидетельствует о вероятности точечных ударов, чем о подготовке к массированной ракетной атаке, – отметила Наталья Гуменюк.
Однако глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга напоминает: для перехода на боевой курс надводному ракетоносителю достаточно двух-трех часов.
– Расслабляться рано, хотя враг обычно после массированной ракетной атаки берет двухнедельную паузу, – отметила Наталья Гуменюк.
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Фото: Минобороны РФ