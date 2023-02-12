Февраль, 12 в 12:13

12 февраля в Черном море находится 12 российских кораблей. Еще один дежурит в акватории Азовского моря.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне шире развернули свою корабельную группировку, потому что утихли штормы и ситуация в море немного успокоилась.

Сейчас смотрят

– По состоянию на сегодняшний день мы наблюдаем на дежурстве в Черном море два подводных ракетоносителя, которые готовы применить около восьми ракет типа Калибр. Это, вероятно, больше свидетельствует о вероятности точечных ударов, чем о подготовке к массированной ракетной атаке, – отметила Наталья Гуменюк.

Однако глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга напоминает: для перехода на боевой курс надводному ракетоносителю достаточно двух-трех часов.

– Расслабляться рано, хотя враг обычно после массированной ракетной атаки берет двухнедельную паузу, – отметила Наталья Гуменюк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны РФ