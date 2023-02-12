Можливі точкові ракетні удари з Чорного моря – Гуменюк

Лютий, 12 в 12:13

12 лютого в Чорному морі перебуває 12 російських кораблів. Ще один чергує в акваторії Азовського моря.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни ширше розгорнули своє корабельне угруповання, тому що вщухли шторми й ситуація в морі трішки заспокоїлась.

Зараз дивляться

– Станом на сьогодні ми спостерігаємо на чергуванні в Чорному морі два підводних ракетоносії, що готові застосувати до восьми ракет типу Калібр. Це, імовірно, більше свідчить про імовірність точкових ударів, ніж про підготовку до масованої ракетної атаки, – зазначила Наталія Гуменюк.

Однак очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня нагадує: для переходу на бойовий курс надводному ракетоносію досить двох-трьох годин.

– Розслаблятися зарано, хоча ворог зазвичай після масованої ракетної атаки бере двотижневу паузу, – зазначила Наталія Гуменюк.

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Фото: Міноборони РФ