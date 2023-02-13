Із графіками – Одеса, столиця та 3 області – на черзі: ситуація зі світлом 13 лютого

Лютий, 13 в 11:45

13 лютого в Укренерго поки не доводили лімітів споживання до областей, тому що в енергосистемі не зафіксовано дефіциту потужності.

Однак через пошкоджену мережеву інфраструктуру графіки погодинних відключень світла діють в Одесі.

Якщо зросте споживання, графіки можуть застосувати також у Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та місті Києві.

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На такий крок енергетикам доведеться піти, щоб усунути ризик перевантаження обладнання.

Як повідомили в Укренерго, поки ж наявної потужності достатньо, щоб покрити потреби споживання.

Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів почали працювати енергоблоки на кількох теплових електростанціях, а також зросло виробництво електроенергії в енергосистемі.

До того ж, через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції.

Сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії також збільшення світлового дня та ясна погода.

Крім того, триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

Тим часом на низці електростанцій, які дістали пошкодження під час ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонтні роботи.

– Бригади Укренерго лагодять усі об’єкти магістральних мереж, що пошкоджені внаслідок російських атак, щоб усунути мережеві обмеження та передати електроенергію від генерації до споживачів, – повідомляють у національній енергетичній компанії.

Нагадуємо, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі, тому що перебувають під контролем окупантів.

Ідеться про найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, а також Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Каховську ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях Півдня також зосереджені й більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулювальні потужності, які саме й забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години.

Джерело: Укренерго