Не распад и не гражданская война: Подоляк спрогнозировал, что будет с РФ после победы Украины

Февраль, 14 в 19:55

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, какое будущее ждет россиян после победы Украины в войне. По его словам, это не распад и гражданская война.

Об этом Подоляк рассказал в эфире национального телемарафона 14 февраля.

Он отметил, что Украине нет никакого смысла после выхода на границу 1991 года идти дальше и переходить на российские территории.

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– Мы не россияне, мы другие, и у нас есть понимание, что такое международное право. Нам нет смысла переходить через границу 1991 года. Это не наша территория. Она другая по мировосприятию. Там другие люди, они не мы, мы их не перевоспитаем, не сделаем такими, как мы, – подчеркнул советник.

Он добавил, что граждане РФ иначе смотрят на мир – как саранча, которая хочет что-то уничтожать и захватывать. А мы – как люди, которые хотят что-то сделать и жить в комфортном измерении.

– Мы должны зафиксировать их поражение на границах 1991 года, потому что дальше будут происходить необратимые процессы. Нынешняя политическая элита продала своему дикому народу идею “великой России” в обмен на отказ от ряда прав – выбора, свободы слова, дискуссии. Они это продавали 20 лет, и люди действительно на это соглашались, – сказал Михаил Подоляк.

Однако, как выяснилось, никакой “великой России”, которую боятся, не существует, отметил он. Кроме того, после выхода на границы 1991 года станет понятно, что политическая элита РФ – банкрот, и внутри начнутся необратимые процессы, будут подниматься внутренние вопросы, начнется трансформация.

– Часть российской элиты пойдет на судебные процессы, часть исчезнет, часть сделает косметологические операции и попытается спрятаться где-нибудь в Парагвае или еще где-то. Это не фантазия – это действительность исторического процесса. А параллельно с этим в России потеряет ощущение силы силовая вертикаль, – перечислил советник.

Он считает, что внутри РФ начнутся социальные бунты, которые отчасти будут вызваны большим количеством мертвых, тяжело раненых, людей с ампутациями.

– Они будут бунтовать, а мы, тем временем, будем иметь определенный промежуток времени, когда сможем заботиться о своих проблемах. Сформируем закрытую границу, сделаем зону демилитаризации, зайдем в европейское сообщество и в едином экономическом пространстве обсудим важное единое пространство безопасности, – сказал советник.

По его мнению, страну-агрессора ждет не гражданская война и не распад, а бунты, как в начале 90-х годов, когда не было продуктов питания, медикаментов, но это будет не распад, ведь российская часть будет контролироваться в том числе армией.

– Нет проблемы с ядерными арсеналами. Что может быть у них – это ряд этнических территорий, таких как Ингушетия, Татарстан, Ичкерия, Башкирия – которые могут задать те вопросы, которые они хотели задать в начале 90-х годов, но не успели, потому что Россия начала тогда формироваться и собираться, – заявил Подоляк.

Он добавил, что эти территории смогут либо уйти в конфедерацию, если все же захотят иметь определенные отношения с метрополией, либо уйдут в свободное плавание.