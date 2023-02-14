РФ будет считать, что выиграла войну: Подоляк о возможности зафиксировать линию разграничения

Февраль, 14 в 18:53

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не может пойти на фиксацию линии разграничения и установить временное перемирие с Москвой, потому что тогда Кремль сочтет, что выиграл эту войну.

Об этом он сказал во вторник, 14 февраля, в эфире национального телемарафона.

– РФ в том виде, в котором она существует сейчас, абсолютно некомфортна для демократического мира. Она будет постоянно провоцировать. И ключевое – мы не можем зафиксировать линию разграничения и временное перемирие, ведь Россия сочтет, что она выиграла войну, ведь она захватила определенные территории, – сказал Подоляк.

Он добавил, что также это будет означать, что Москва сможет и дальше накручивать свой народ пропагандой, что нужно продолжать экспансию, потому что они выиграли, НАТО их боится.

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– И они будут вкладывать много денег в военно-промышленный комплекс. Найдут возможность обойти санкции. Наделают много высокоточных ракет, и мы получим следующие этапы войны, – отметил советник.

По его словам, также это приведет к тому, что в Украину не вернутся люди, сюда не будут вкладывать деньги – потому что мы будем находиться в состоянии незаконченной войны.

– Мы будем деградировать, медленно умирать, люди будут уезжать. А россияне тем временем будут отправлять сюда ДРГ, чтобы они совершали террористические акты и говорили всему миру, что у нас нет контроля над пространством. А Европа будет бояться, ведь Россия будет там финансировать террористические группировки, политических радикалов, миграционные протесты. Она будет расшатывать Европу, – спрогнозировал Подоляк.

Таким образом, по его мнению, нет никакой возможности говорить о других финалах войны, кроме как о проигрыше Российской Федерации.