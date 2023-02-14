Не розпад і не громадянська війна: Подоляк спрогнозував, що буде з РФ після перемоги України

Лютий, 14 в 19:55

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, яке майбутнє чекає на росіян після перемоги України у війні. За його словами, це не розпад і не громадянська війна.

Про це Подоляк розповів в ефірі національного телемарафону 14 лютого.

Він зазначив, що Україні немає ніякого сенсу після виходу на кордон 1991 року йти далі, переходячи на російські території.

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– Ми не росіяни, ми інші, і в нас є розуміння, що таке міжнародне право. Нам немає сенсу переходити через кордон 1991 року. Це не наша територія. Вона інша по світосприйняттю. Там інші люди, вони не ми, ми їх не перевиховаємо, не зробимо такими, як ми, – підкреслив радник.

Він додав, що громадяни РФ інакше дивляться на світ – як сарана, яка хоче щось знищувати та захоплювати. А ми – як люди, які хочуть щось зробити й жити в комфортному вимірі.

– Ми маємо зафіксувати їх поразку на кордонах 1991 року, тому що далі будуть відбуватись незворотні процеси. Нинішня політична еліта продала своєму дикому народу ідею “великої Росії” в обмін на відмову від низки прав – вибору, свободи слова, дискусії. Вони це продавали 20 років, і люди дійсно на це погоджувались, – сказав Михайло Подоляк.

Проте, як з’ясувалось, ніякої “великої Росії”, яку бояться, не існує, зазначив він. Крім того, після виходу на кордони 1991 року стане зрозуміло, що політична еліта РФ – банкрот, тож всередині почнуться незворотні процеси, підніматимуться внутрішні питання, почнеться трансформація.

– Частка російської еліти піде на судові процеси, частка зникне, частка зробить косметологічні операції і спробує заховатись десь у Парагваї чи десь ще. Це не фантазія – це реальність історичного процесу. А паралельно з цим в Росії втратить відчуття сили силова вертикаль, – перерахував радник.

Він вважає, що всередині РФ почнуться соціальні бунти, які почасти будуть викликані великою кількістю мертвих, тяжко поранених, людей з ампутаціями.

– Вони будуть бунтувати, а ми тим часом матимемо певний проміжок часу, коли зможемо опікуватись своїми проблемами. Сформуємо закритий кордон, зробимо зону демілітаризації, зайдемо в європейську спільноту і в єдиному економічному просторі обговоримо важливий єдиний безпековий простір, – сказав радник.

На його думку, країну-агресора чекає не громадянська війна і не розпад, а бунти, як напочатку 90-х років, коли не було харчування, медикаментів, але це буде не розпад, адже російська частина буде контролюватись зокрема армією.

– Немає проблеми з ядерними арсеналами. Що може бути в них – то це низка етнічних територій, таких, як Інгушетія, Татарстан, Ічкерія, Башкірія – які можуть поставити ті питання, які вони хотіли поставити на початку 90-х років, але не встигли, тому що Росія почала тоді формуватись і збиратись, – заявив Подоляк.

Він додав, що ці території зможуть або піти в конфедерацію, якщо все ж таки захочуть мати певні відносини з метрополією, або підуть у вільне плавання.