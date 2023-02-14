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Факти / Україна

РФ буде вважати, що виграла війну: Подоляк про можливість зафіксувати лінію розмежування

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ не може піти на фіксацію лінії розмежування та встановити тимчасове перемир’я з Москвою, бо тоді Кремль вважатиме, що виграв цю війну. 

Про це він сказав у вівторок, 14 лютого, в ефірі національного телемарафону. 

– РФ в тому вигляді, в якому вона існує зараз, є абсолютно некомфортною для демократичного світу. Вона буде постійно провокувати. І ключове – ми не можемо зафіксувати лінію розмежування та тимчасове перемир’я, адже Росія буде вважати, що вона виграла війну, адже вона захопила певні території, – сказав Подоляк. 

Він додав, що також це означатиме, що Москва зможе й надалі накручувати свій народ пропагандою, що треба продовжувати експансію, тому що вони ж виграли, НАТО їх боїться. 

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– І вони будуть вкладати багато грошей у військово-промисловий комплекс. Знайдуть можливості обійти санкції. Нароблять багато високоточних ракет, і ми отримаємо наступні етапи війни, – зазначив радник. 

За його словами, також це призведе до того, що в Україну не повернуться люди, сюди не вкладатимуть гроші – бо ми перебуватимемо в стані незакінченої війни.

– Ми будемо деградувати, повільно вмирати, люди будуть виїжджати. А росіяни тим часом будуть відправляти сюди ДРГ, щоб вони скоювали терористичні акти і казали всьому світові, що у нас немає контролю над простором. А Європа буде боятись, адже Росія фінансуватиме там терористичні угруповання, політичних радикалів, міграційні протести. Вона буде розхитувати Європу, – спрогнозував Подоляк. 

Таким чином, на його думку, немає ніякої можливості говорити про інші фінали війни, ніж програш Російської Федерації.

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