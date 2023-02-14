Февраль, 14 в 16:49

Журналисты издания The New York Times опубликовали видеозапись ракетного удара войск РФ по группе волонтеров в городе Бахмут (Донецкая область). Во время атаки, произошедшей 2 февраля, погиб американский волонтер-медик Пит Рид.

После анализа видео журналисты пришли к выводу, что это был целенаправленный удар РФ, а не хаотический обстрел российских войск.

Попавшее в распоряжение журналистов видео снял на смартфон эстонский волонтер из организации Frontline Medics Эрко Лайдинен. В момент удара он находился рядом в автомобиле.

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На кадрах видно, как Пит Рид с группой гуманитарных работников стоит у белого фургона, используемого ими для транспортировки гуманитарных грузов. В момент удара они оказывали помощь раненому жителю Бахмута.

Также на видео зафиксирован момент, как российская ракета летит параллельно земле, попадает прямо в фургон, после чего раздается взрыв. В результате этого автомобиль Mercedes-Benz был уничтожен, Рид погиб, а еще несколько волонтеров получили ранения.

Pete Reed, a volunteer medic, was killed by shelling in Bakhmut, Ukraine yesterday while trying to evacuate civilians. One of the most selfless people I’ve ever met. Rest in peace, brother. pic.twitter.com/sjcvDrG2SI — Cengiz (@CengizYar) February 3, 2023

В ходе покадрового анализа видео удалось установить, что войска РФ нанесли удар противотанковой управляемой ракетой Корнет с лазерной наводкой. Ее дальность действия составляет около трех миль (около 5 км). Как отмечает издание, подобное оружие обычно используется, когда стреляющий видит и выбирает цель.

– Прибывшие на место инцидента волонтеры сначала объясняли удар неизбирательным российским обстрелом. Но покадровый анализ видеозаписи… показывает, что безоружный господин Рид погиб во время прицельного удара управляемой ракетой, почти наверняка выпущенной российскими войсками. Непонятно, знали ли россияне, что группа состоит из гуманитарных работников. Но колонна имела маркировку, которая должна была сигнализировать россиянам о типе техники, по которой они ударили. Одна из машин была четко обозначена красным крестом, — говорится в анализе NYT.

Издание уточняет, что белый микроавтобус Mercedes-Benz не имел видимых медицинских опознавательных знаков. И хотя гуманитарные работники были безоружны, по крайней мере один медик был одет в военный камуфляж. В момент атаки Пит Рид и другие волонтеры находились на расстоянии около двух миль (более 3 км) от позиций войск РФ.

Эстонский волонтер Эрко Лайдинен уточнил, что момент удара зафиксировал также видеорегистратор его автомобиля. По его словам, на этом видео зафиксирован второй ракетный удар, направленный на другой автомобиль, однако ракета не попала в цель. Эта вторая видеозапись еще не обнародована.

Волонтер по имени Роман, который стоял рядом с Ридом в момент атаки и получил ранения, рассказал журналистам, что поблизости не было никаких военных подразделений. Он уточнил, что один из автомобилей был четко обозначен как карета скорой помощи.

Издание The Wall Street Journal публиковало фото момента после удара. На нем раненый норвежский медик бежит с места атаки. Кроме того, можно заметить машину скорой помощи с красным крестом, находившуюся через дорогу от места ракетного удара.

Russia Claims Gains in Battle for Bakhmut by @wsj https://t.co/g2JwuAaRjL — Pragma News (@Pragma_News) February 3, 2023

В организации Frontline Medics сообщали, что во время обстрела Бахмута 2 февраля были ранены двое норвежских волонтеров-медиков Сандер Серсвен Трелвик и Симон Йонсен. Они должны были эвакуировать несколько раненых среди местных жителей. После того как медики приехали на место, российские войска открыли по ним огонь.

– Они дважды бомбили по одному и тому же месту. Потом начали работать по району, когда увидели, что мы выжили, – рассказывал один из волонтеров.

Эксперты, с которыми общались журналисты, сообщили, что тип использованного ракетного оружия должен был позволить россиянам определить характер цели.

Как отметил следователь по делам о военных преступлениях Марк Гарласко, с таким оружием “можно ожидать, что стрелявший сможет отличить медицинского работника от военного”. Он добавил, что этот эпизод нуждается в дальнейшем расследовании, но на первый взгляд это “потенциальное военное преступление”.

Как известно, 34-летний американец Пит Рид, погибший в Бахмуте, был ветераном морской пехоты США, а впоследствии начал заниматься волонтерской деятельностью.