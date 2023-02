Журналисты издания The New York Times опубликовали видеозапись ракетного удара войск РФ по группе волонтеров в городе Бахмут (Донецкая область). Во время атаки, произошедшей 2 февраля, погиб американский волонтер-медик Пит Рид.

После анализа видео журналисты пришли к выводу, что это был целенаправленный удар РФ, а не хаотический обстрел российских войск.

Попавшее в распоряжение журналистов видео снял на смартфон эстонский волонтер из организации Frontline Medics Эрко Лайдинен. В момент удара он находился рядом в автомобиле.

На кадрах видно, как Пит Рид с группой гуманитарных работников стоит у белого фургона, используемого ими для транспортировки гуманитарных грузов. В момент удара они оказывали помощь раненому жителю Бахмута.

Также на видео зафиксирован момент, как российская ракета летит параллельно земле, попадает прямо в фургон, после чего раздается взрыв. В результате этого автомобиль Mercedes-Benz был уничтожен, Рид погиб, а еще несколько волонтеров получили ранения.

Pete Reed, a volunteer medic, was killed by shelling in Bakhmut, Ukraine yesterday while trying to evacuate civilians. One of the most selfless people I’ve ever met. Rest in peace, brother. pic.twitter.com/sjcvDrG2SI

— Cengiz (@CengizYar) February 3, 2023