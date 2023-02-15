Польща та ще чотири країни укомплектували батальйон танків Leopard 2 для України

Польща, Норвегія, Канада та Іспанія вже укомплектували батальйон танків Leopard 2A4 для України. Також до коаліції приєдналася Фінляндія.

Про це заявив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, пише Dziennik Gazeta Prawna.

– Ми завершили батальйон танків Leopard 2A4, це було завдання, яке я ставив перед собою, і воно виконане. До 14 танків Leopard, які передасть Польща, долучилися Норвегія (8 танків), Канада (4 танки), Іспанія (4-6 танків). Фінляндія також братиме участь у цьому проєкті як донор танків для підтримки бронетанкового батальйону, – сказав він після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

Блащак зазначив, що зараз у Польщі триває підготовка українських екіпажів на танках Leopard 2 також за участю інструкторів з Канади та Норвегії.

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Раніше верховний представник ЄС Жозеп Боррель закликав країни Європи якнайшвидше передати танки Україні.

Він наголосив на тому, що весна та літо будуть вирішальними у війні проти російської армії.