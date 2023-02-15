Февраль, 15 в 19:59

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что хотя президент России Владимир Путин не показывает, что хочет мира, он “должен понять”, что не может выиграть свою войну в Украине.

Об этом Столтенберг заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе 15 февраля.

Он указал, что спустя почти год после вторжения президент Путин не подает никаких признаков того, что он готовится к миру, а напротив начинает новые наступательные операции и наносит удары по гражданскому населению и объектам инфраструктуры Украины.

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— Путин должен понять, что он не может победить, и для этого мы должны продолжать быстро предоставлять Украине оружие и боеприпасы, необходимые ей для того, чтобы отвоевать территорию и одержать победу в качестве суверенного государства в Европе, — сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что “поскольку мы сталкиваемся с величайшим кризисом безопасности за последнее поколение”, НАТО предпринимает дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности блока.

— Мы усиливаем наше присутствие и готовность от Черного до Балтийского моря, в том числе в Польше, — сказал он.

Генеральный секретарь НАТО считает, что истребители из США и Нидерландов помогают защищать небо Польши, а батареи Patriot из Германии усиливают польськую противовоздушную оборону, как и тысячи военнослужащих из всех стран НАТО, которые находятся в Польше.

— Вместе мы посылаем четкий сигнал, чтобы у Москвы не осталось места для просчетов. НАТО будет защищать каждый дюйм Польши и всей территории союзников, — сказал он.

Столтенберг отметил, что во время его встречи с Дудой ранее в среду они также обсудили роль Беларуси в войне Путина в Украине.

— Беларусь продолжает принимать и поддерживать российские войска и углубляет свою политическую и военную интеграцию с Россией. Мы призываем Беларусь прекратить свое соучастие в войне, — сказал Столтенберг.

В свою очередь Анджей Дуда заявил, что Польша продолжит расширять свой военный потенциал, а оборонный бюджет страны на 2023 год увеличится до более чем 4% ВВП.

Польский лидер добавил, что Варшава хотела бы иметь как можно больше запасов оборудования НАТО на случай возможного нападения России.