Февраль, 15 в 18:57

Оккупанты снова начали мобилизовать население в захваченном Мариуполе. В армию РФ отправили первых трех местных, которые работали в коммунальном предприятии.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Началось. Мобилизация в Мариуполе. Первые три человека — работники коммунального предприятия оккупантов Автодор в Мариуполе мобилизованы и отправлены на фронт. Втихаря. Учитывая то, что все на предприятии молчат в надежде, что их обойдет эта участь, пробный запуск пушечного мяса оккупационная администрация считает успешным, — написал он.

Андрющенко считает, что отныне россияне будут прибегать к этой тактике чаще, а гауляйтер издал соответствующие распоряжения.

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— Что тут сказать — поздравляю мужчин Мариуполя, которые поверили оккупанту. Бегите из города, пока не поздно. С фронта одна дорога — на кладбище Старого Крыма, если россияне заберут в пакет. Но если вы уже оказались обманом на фронте — сдавайтесь в плен ВСУ. Плен лучше смерти, — написал он.

Напомним, в конце января в Мариуполь российское военное руководство отправляло немало мобилизованных из России. Советник мэра города сообщал, что ориентировочное количество россиян в селе Белосарайская Коса и в селах к северу от Мариуполя на тот момент составляло около 4 тыс.

Фото: ГУР