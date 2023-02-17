Лютий, 16 в 22:43

Розпочато кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України) щодо п’ятьох загиблих та дев’ятьох поранених через обстріл окупантами Бахмуту.

– За даними слідства, 16 лютого 2023 року війська держави-агресора обстріляли місто Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню Град, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Через обстріл Бахмуту загинуло 5 людей, ще 9 поранені / 4 фотографии

Зазначається, що снаряди окупантів вкотре поцілили по житловому кварталу міста, в результаті чого загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро цивільних отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

Крім того, в результаті обстрілу РФ пошкоджено багато житлових будинків. Наразі окупанти продовжують атакувати Бахмут.

Зараз дивляться

Зі свого боку очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук закликала місцевих евакуюватися, адже у місті йдуть важкі бої, а ворожа артилерія працює по житлових кварталах.