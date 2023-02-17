Через обстріл Бахмуту загинуло 5 людей, ще 9 поранені
Розпочато кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України) щодо п’ятьох загиблих та дев’ятьох поранених через обстріл окупантами Бахмуту.
– За даними слідства, 16 лютого 2023 року війська держави-агресора обстріляли місто Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню Град, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
Зазначається, що снаряди окупантів вкотре поцілили по житловому кварталу міста, в результаті чого загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро цивільних отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.
Крім того, в результаті обстрілу РФ пошкоджено багато житлових будинків. Наразі окупанти продовжують атакувати Бахмут.
Зі свого боку очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук закликала місцевих евакуюватися, адже у місті йдуть важкі бої, а ворожа артилерія працює по житлових кварталах.
– По-перше, наражаєте на небезпеку себе та своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатись разом з вами. По-друге, створюєте додаткові проблеми та ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери). По-третє, ви заважаєте нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки. Позаяк вони змушені постійно зважати на вашу безпеку. Тому, вкотре закликаю вас негайно евакуюватись, – зазначила вона.