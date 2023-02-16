Февраль, 16 в 15:58

Истребители F-16 важны для Украины, поскольку они могут эффективно помочь как в мирных областях, так и на фронте.

Об этом рассказал украинский пилот с позывным Джус.

– Именно комплексным применением этой платформы можно изменить ход боевых действий, взять инициативу в свои руки в воздушном пространстве, причем как в мирных областях, чтобы перехватывать все вражеские воздушные цели, так и непосредственно на линии фронта, – говорит пилот.

Он отметил, что в зоне боевых действий F-16 сможет защитить нашу пехоту от вражеской авиации и наносить эффективные высокоточные удары с большого расстояния, разбивая вражеские транспортные пути, пути подвоза боеприпасов и т.д.

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Кроме того, по словам Джуса, с помощью F-16 можно будет оперировать в акватории Черного моря и сражаться с Черноморским флотом РФ гораздо эффективнее, чем используя береговые платформы.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился с просьбой о предоставлении британских и других западных самолетов, когда он совершил неожиданный визит в Великобританию, Париж и Брюссель.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка Украине истребителей F-16 может стать “серьезным вызовом”.

Также газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что в администрации президента США Джо Байдена допускают отправку Украине истребителей.