Лютий, 16 в 15:58

Винищувачі F-16 важливі для України, оскільки вони можуть ефективно допомогти як в мирних областях, так і на фронті.

Про це розповів український пілот з позивним Джус.

– Саме комплексним застосуванням цієї платформи можна змінити хід бойових дій, взяти ініціативу в свої руки у повітряному просторі, причому як в мирних областях, щоб перехоплювати всі ворожі повітряні цілі, так і безпосередньо на лінії фронту, – каже пілот.

Він зазначив, що у зоні бойових дій F-16 зможе захистити нашу піхоту від ворожої авіації та наносити ефективні високоточні удари з великої відстані, розбиваючи ворожі транспортні шляхи, шляхи підвозу боєприпасів тощо.

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Крім того, за словами Джуса, за допомогою F-16 можна буде оперувати в акваторії Чорного моря і боротися з Чорноморським флотом РФ набагато ефективніше, ніж використовуючи берегові платформи.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся з проханням про надання британських та інших західних літаків, коли він здійснив несподіваний візит до Великої Британії, Парижа та Брюсселя.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відправлення Україні винищувачів F-16 може стати “серйозним викликом”.

Газета Financial Times із посиланням на джерела повідомляла, що в адміністрації президента США Джо Байдена допускають відправлення Україні винищувачів.